Se retrae carga en el aeropuerto

Pese a un ligero incremento mensual en junio, durante el primer semestre del 2025, el aeropuerto Ponciano Arriaga de San Luis Potosí registró una caída anual en la carga total y la carga doméstica con respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la información de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Según el reporte de la Estadística Operacional de Aeropuertos de la AFAC, con fecha corte al mes de junio, el aeropuerto potosino registró tan solo en el mes de junio una cifra de 2 mil 703.9 toneladas de carga total manejada, lo que representa un incremento del 25.9 por ciento a comparación del mismo mes del 2024.

Sin embargo, en el acumulado de enero a junio, se registró un total de 13 mil 106.6 toneladas, lo que representa una disminución del 3 por ciento a comparación del acumulado en los primeros seis meses del año pasado, lo que representa el 2.2 por ciento del valor total nacional.

En el caso de la carga doméstica, en el mes de junio se registró un total de 2 mil 382.6 toneladas, lo que implica un 12.1 por ciento más que en el mismo mes del 2024.

En contraste, en el acumulado semestral registró un total de 12 mil 543 toneladas de carga doméstica manejada en el aeropuerto, lo que representa una disminución del 5.5 por ciento con respecto al acumulado del primer semestre del 2024.

Pese a esta disminución anual, con este acumulado semestre el aeropuerto potosino concentró el 6.7 por ciento de la carga a nivel nacional, siendo la quinta entidad federativa con la mayor carga doméstica en todo el país.