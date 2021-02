Se rompen protocolos de sanidad en León

Los protocolos de sanidad siguen sin cumplirse en el futbol. La muestra está en el campeón León, quien a la salida de su hotel de concentración tuvo contacto con un grupo de aficionados, que los esperaba para tomarse fotografías.

Los mandatos de la Liga MX señalan que los futbolistas y los integrantes de los cuerpos técnicos no deben de tener contacto con el público en ninguna de las zonas públicas de trayecto al estadio. Aquí no se dio.

Algunos jugadores de los Esmeraldas se detuvieron a tomarse fotos o saludar a su afición, siendo Ignacio Ambriz, el director técnico, quien más se entretuvo atendiendo al público para tomarse fotos.

No fueron todos los jugadores, pero con uno basta para poner en peligro de contagiado a los demás.

Los mismos aficionados, a la salida del hotel, para tomar la avenida, hicieron una especie de pasillo, parecido al que se hacía en Pachuca, escoltando con banderas y fuegos artificiales al camión de su equipo.

León y Chivas se enfrentan esta noche en el Bajío



Los aficionados siguen rompiendo los protocolos de sanidad

Muy parecido a lo que hacía Pachuca, su hermano mayor, a la llegada del camión de los Tuzos.En el estadio, otros aficionados solo lanzaron vítores al camión a la entrada del estacionamiento, al cual ya no se puede ingresar.La visita, el Guadalajara, entró desapercibida, por la parte de atrás.