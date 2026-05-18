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Se satura la carretera San Luis – V. de Reyes

El proyecto de ampliación a cuatro carriles requeriría hasta 600 millones de pesos.

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Se satura la carretera San Luis – V. de Reyes

La carretera 37 hacia Villa de Reyes está entrando en un punto de saturación crítica por el crecimiento del flujo industrial. El alcalde Ismael Nicolás Hernández Martínez advirtió que la vialidad podría quedar rebasada en un plazo de apenas año y medio, ante una circulación diaria estimada de entre mil y dos mil camiones de transporte de personal.

Tráfico pesado en carretera 37 y zona industrial

El tramo más presionado es el que conecta el entronque de la carretera 57 con los semáforos de Villa de Reyes, donde converge el traslado cotidiano de trabajadores hacia la Zona Industrial. Ahí se concentra el aumento constante del tráfico pesado que, de acuerdo con el edil, ya está empujando la capacidad de la vía al límite.

Solicitud de ampliación y costos del proyecto

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En este contexto, el municipio solicitó la ampliación a cuatro carriles de la carretera 37, un proyecto de alrededor de 25 kilómetros que requeriría entre 500 y 600 millones de pesos.

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