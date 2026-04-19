logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles de cerezos en flor ofrecen un respiro a los ucranianos en medio de la guerra

Fotogalería

Miles de cerezos en flor ofrecen un respiro a los ucranianos en medio de la guerra

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Secreataría de Seguridad reporta criminalidad adolescente vinculada a robo

Mensualmente se detienen entre dos y tres adolescentes, algunos mayores que fingen ser menores, según la Guardia Civil

Por Rubén Pacheco

Abril 19, 2026 02:22 p.m.
A
Secreataría de Seguridad reporta criminalidad adolescente vinculada a robo

En la actualidad, la criminalidad adolescente en San Luis Potosí, se vincula principalmente con la comisión de robo a comercio, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Refirió que derivado de las intervenciones de la Guardia Civil Estatal (GCE), se detienen de manera mensual de dos a tres adolescentes de entre 16 y 17 años de edad, incluso mayores de edad que dicen ser menores de edad.

"Obviamente durante la integración de la carpeta se aclara la edad (...) acompañados con adultos, principalmente (al momento de las detenciones)", complementó.

En entrevista, Juárez Hernández sostuvo que, aunque todavía se remiten infantes al Ministerio Público por cometer ilícitos, al momento no se considera la necesidad de tomar alguna medida especializada para inhibir el fenómeno delictivo entre las niñas, niños y adolescentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Destacó que, si bien se han aprehendido a personas de esta edad relacionadas con el crimen organizado, no se puede establecer que la delincuencia utiliza a infantes para que cometan actos delincuenciales.

"Así que tengamos un análisis o una estadística donde sobresalga la actuación de adolescentes en cierto tipo de delito o acción delictiva, no lo hemos detectado. De repente nos hemos encontrado con algunos delitos del fuero común, pero también de delincuencia organizada", remató.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Secreataría de Seguridad reporta criminalidad adolescente vinculada a robo
Secreataría de Seguridad reporta criminalidad adolescente vinculada a robo

Secreataría de Seguridad reporta criminalidad adolescente vinculada a robo

SLP

Rubén Pacheco

Mensualmente se detienen entre dos y tres adolescentes, algunos mayores que fingen ser menores, según la Guardia Civil

Colectivos ciclistas bloquean avenida Salvador Nava en San Luis Potosí
Colectivos ciclistas bloquean avenida Salvador Nava en San Luis Potosí

Colectivos ciclistas bloquean avenida Salvador Nava en San Luis Potosí

SLP

Pulso Online

La protesta de colectivos ciclistas en Salvador Nava afecta la circulación y demanda infraestructura segura.

Bajan 57% muertes por influenza en SLP
Bajan 57% muertes por influenza en SLP

Bajan 57% muertes por influenza en SLP

SLP

Rubén Pacheco

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Epidemiología (DGE), en la comparación anterior se acumularon siete personas fallecidas y 287 casos positivos del padecimiento respiratorio

SCT mantiene padrón dinámico de transporte público en San Luis Potosí
SCT mantiene padrón dinámico de transporte público en San Luis Potosí

SCT mantiene padrón dinámico de transporte público en San Luis Potosí

SLP

Samuel Moreno

Se incorporan 100 nuevas unidades en 2024 como parte de la modernización coordinada con concesionarios.