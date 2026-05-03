Sedarh anuncia 29 mdp para sanidad animal

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), en coordinación con instancias federales, informó que en 2026 se destinarán 29 millones de pesos a acciones de sanidad animal en San Luis Potosí.

De acuerdo con la dependencia estatal, los recursos serán utilizados para fortalecer la vigilancia y prevención de enfermedades que afectan a especies productivas, como tuberculosis bovina, brucelosis y rabia paralítica.

Durante una sesión de trabajo con el Comité Estatal de Protección Pecuaria, se revisaron los avances de las campañas sanitarias, así como los resultados de los Puntos de Verificación e Inspección instalados en carreteras y zonas estratégicas del estado.

La Sedarh señaló que, a partir de esta evaluación, se acordó ampliar las medidas preventivas y reforzar la inspección sanitaria, con impacto en productores de ganado, aves y abejas.

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También fueron ratificados los convenios de colaboración para mantener operativas las campañas de sanidad animal en todo el estado, con el objetivo de proteger la producción pecuaria y contribuir a la calidad de los alimentos.