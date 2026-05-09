Sefin manejará excedentes de Villa de Pozos

El municipio de Villa de Pozos permitirá que el Gobierno del Estado reserve no sólo el 10% mensual de sus participaciones federales, sino incluso hasta el 100% de los excedentes derivados de ajustes extraordinarios de recursos federales durante 2026, de acuerdo con un convenio publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Acciones de la autoridad

El acuerdo establece que la Secretaría de Finanzas retendrá de enero a noviembre el 10% de los recursos que correspondan al municipio por concepto del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, con el objetivo de integrar una reserva económica.

Sin embargo, uno de los puntos más relevantes del documento es que, en caso de existir excedentes en los ajustes cuatrimestrales y definitivos de participaciones federales de 2025 y 2026, el Gobierno del Estado podrá reservar el total de esos recursos extraordinarios.

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Cronología del caso

La medida aplicará específicamente en los ajustes programados para febrero, mayo y junio de este año.

Según el convenio, el dinero permanecerá bajo administración estatal para generar rendimientos bancarios y posteriormente será reintegrado al municipio antes del 11 de diciembre de 2026, junto con los intereses generados. El documento señala que la finalidad es garantizar liquidez y capacidad financiera para solventar compromisos del Ayuntamiento.

El convenio fue suscrito por la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, y por la concejal presidenta de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas.