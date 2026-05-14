Seguirá SLP con calor intenso y lluvias el fin de semana
Protección Civil alertó por riesgo de incendios y posibles tormentas en las zonas Centro, Media y Altiplano
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este jueves 14 de mayo se esperan temperaturas calurosas a muy calurosas en las cuatro regiones de San Luis Potosí, además de bancos de niebla por la mañana y lluvias dispersas en distintos puntos del estado.
La dependencia estatal advirtió también sobre un ambiente favorable para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, por lo que pidió a la población extremar precauciones y evitar actividades que puedan generar fuego en zonas de riesgo.
Asimismo, Protección Civil señaló que existe potencial de lluvias y tormentas fuertes para este fin de semana, principalmente en las zonas Centro, Media y Altiplano.
En cuanto a las temperaturas, en la Zona Centro se prevé una máxima de 31 grados y una mínima de 12; en la Huasteca se alcanzarán hasta 37 grados con mínima de 23; mientras que en el Altiplano la máxima será de 33 y la mínima de 14 grados.
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Para la Zona Media, el pronóstico indica temperaturas de hasta 35 grados centígrados y mínimas de 17 grados.
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