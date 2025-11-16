SEMU llama a evitar estigma hacia mujeres en trabajo sexual

La Secretaría de Salud estatal mantiene la atención, seguimiento y control de enfermedades de transmisión sexual de mujeres dedicadas a la prostitución, afirmó Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, encargada de Despacho de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU).

Lamentó que las mujeres que se emplean en el trabajo sexual son estigmatizadas por la sociedad, dejando de lado que son madres o hijas, quienes obtienen ingresos de esta forma para mantener a su familia.

"Hasta donde tenemos información, sí, la Secretaría de Salud tiene control y seguimiento de enfermedades de transmisión sexual (...) hasta este momento nosotras no tenemos ningún caso que haya acudido alguna mujer para este tema (se sufrir discriminación. Ni para pedir apoyo o acompañamiento", declaró.

Aunque se le cuestionó este tema para que no haya discriminación o inadecuada atención a dicho sector de la población, funcionaria estatal pidió no estigmatizar a las mujeres dedicadas a dicha actividad.

"Son mujeres que están ejerciendo un oficio. Entonces yo lo que pediría, es que no estigmatizáramos y criticáramos a una mujer por una actividad. Es igualmente como yo decía hace un momento, pues ellas trabajan para sostener su familia", remató.