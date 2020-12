Senadores esperan ratificación de Esteban Moctezuma como embajador

Senadores del PAN y del PRI esperaron que el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán sea beneficioso para el país en su relación con su socio comercial más importante, Estados Unidos, y adelantaron que esperarán el proceso de ratificación del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el ramo.

Los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) señalaron que estarán atentos al proceso de ratificación del funcionario y señalaron que su principal reto será iniciar una nueva etapa en la relación binacional con Estados Unidos.

"Las y los Senadores del PAN deseamos que la designación de Esteban Moctezuma como Embajador de México en Estados Unidos sea en beneficio de las y los mexicanos, estaremos atentos al proceso de ratificación en la embajada más importante, con el reto de iniciar una nueva etapa en la relación binacional", dio a conocer el grupo parlamentario en su cuenta oficial de Twitter.

Aparte, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, dijo que la propuesta de nombramiento del nuevo embajador de México en Estados Unidos es "bien vista", puesto que ha tenido "resultados muy positivos" en su desempeño al frente de la SEP ante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Al referirse al trabajo que ha desempeñado Juan Ramón de la Fuente como embajador de México ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU), señaló que el no ser diplomático no quiere decir que no se pueda realizar un buen papel en un encargo de esa naturaleza.

"La propuesta de nombramiento es una buena señal ante el nuevo gobierno del país vecino, porque cuenta con las cartas credenciales necesarias para representar a nuestro país (...) tiene conocimiento de las relaciones entre ambos países, sabe de temas económicos, de seguridad, migración", dijo.