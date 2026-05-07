SEP adelanta las vacaciones; fin del ciclo será el 5 de junio

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó del ajuste al calendario escolar para escuelas públicas y privadas de nivel básico, luego de los acuerdos alcanzados en la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) encabezada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia detalló que el próximo periodo vacacional comprenderá del 6 de junio al 16 de agosto, por lo que las y los alumnos concluirán clases el próximo 5 de junio y retomarán actividades el 17 de agosto.

En el caso del personal docente, las labores finalizarán el 12 de junio y el regreso será el 10 de agosto. Estas medidas forman parte de las acciones sin límites para proteger a niñas, niños y adolescentes ante las condiciones climáticas extremas pronosticadas para el verano.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante este año podrían registrarse temperaturas de hasta 45 grados centígrados en regiones como la Huasteca y el Altiplano, además de valores superiores a los 40 grados en el Centro del Estado.

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