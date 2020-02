Septuagenaria pide ayuda para no ser una víctima más de feminicidio

En silla de ruedas, ya que padeció de poliomielitis cuando pequeña, y acompañada por otro hermano de nombre Víctor José, la mujer narró que desde hace cuatro años que murió su madre, es víctima de agresiones constantes del hermano mencionado en primera instancia, el cual, al parecer, sería el principal heredero de los bienes maternos, entre ellos, una casa ubicada en la calle de Coronel Romero en la cual habita Lourdes y a la cual tienen fácil acceso los presuntos agresores.

Entre los maltratos que presuntamente ha sufrido la señora Lulú, se cuentan amenazas verbales, amenazas de muerte, golpes severos -algunos de estos todavía visibles en su rostro-, destrucción de objetos personales como anteojos, el despojo de electrodomésticos y de una silla de ruedas que su hermano José Guadalupe habría vendido para su propio beneficio, arrastres de su persona por el piso, robo de alimentos, cubetazos de agua fría y otras vejaciones.

Las agresión más reciente, ocurrió el 26 de febrero pasado.

El caso, revelado en plena efervescencia de la lucha por el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y a pocas horas del evento "Un Día sin Mujeres" del lunes 9 de marzo, es del conocimiento de la Fiscalía General del Estado al menos desde junio del año pasado con número de expediente CDI/FGE/D01/17547/19.

La Unidad de Investigación de Atención a la Mujer ha sido la agencia encargada de darle seguimiento, aunque se ignora si se han aplicado los protocolos necesarios.

El hermano de Lulú, Víctor José, llegado recientemente de Estados Unidos, narró que la madre de ambos "cocinó para varios gobernadores potosinos, y en el caso de mi hermana, a pesar de su discapacidad, se ocupó de cuidarnos a 12 hermanos cuando fuimos pequeños. Ella no merece estos tratos. No conozco cómo es ahora la justicia en Mexico, pero pido la protección inmediata de las autoridades estatales, pues no quiero que Lulú se convierta en un número más de las estadísticas de feminicidio".

En la sede estatal del partido Morena, invitada por uno de sus militantes, la septuagenaria Ma. Lourdes Rosales Berrones denunció ante medios de comunicación las agresiones con apariencia de delito de violencia familiar que ha sufrido por parte de un hermano suyo de nombre José Guadalupe y de la mujer de éste.