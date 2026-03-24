Será más caro beber de copeo en bares

Aunque las compañías aguantan los primeros cuatro o cinco meses del año, el aumento de impuestos a la venta de bebidas alcohólicas de más de 6 grados, que luego puede impactar en otros productos, podría derivar en un impacto de hasta 10 por ciento en la venta de bebidas al copeo, informó Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de la Asociación de Empresarios de Entretenimiento de San Luis Potosí.

Dijo que en el caso del impuesto de vinos, licores y destilados al copeo, técnicamente se ha aguantado con los mismos precios y por acuerdo de la mesa directiva y obviamente de los agremiados, no hubo incremento al consumo final y aguantaron los primeros meses del año para no subir el precio de los productos.

Expresó que cuando llegaron los incrementos a la cerveza y el refresco, obviamente ya no hubo margen para dejar los mismos precios, lo que les ha pegado y ha obligado a generar una expectativa de incremento a los precios de los productos en el rango de porcentajes anunciado.

Comentó que en el caso del aumento específico del impuesto para la venta de bebidas alcohólicas, está más enfocado en el ramo de las botellas cerradas, pero se tiene que ver que el aumento de este impuesto no tengo un incremento sustancial a través del cual lo que pudiera afectar es el incremento en el valor del producto.

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"El impuesto sobre las bebidas alcohólicas en botella cerrada impacta en los supermercados, vinaterías, tiendas de abarrotes y de vinos y licores, es decir técnicamente todos los que venden el producto en botella cerrada, pero que si incrementa el valor de cálculo, obviamente va a aumentar el valor comercial del producto".