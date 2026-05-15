Será onerosa la mejora de corporaciones

La mejora de los cuerpos policiacos se perfila a generar un pesado gasto para el estado y los municipios ante las nuevas exigencias de aumentar la plantilla en las corporaciones, elevar sus sueldos y la pretensión federal de cobrar a los otros dos niveles de gobierno la certificación policial.

Sistema Nacional de Seguridad Pública propone certificación policial

Tan sólo por los exámenes de control de confianza, el estado y las alcaldías potosinas deberían desembolsar 38.3 millones de pesos para aplicarlos a sus agentes, pues se trata de una medida de carácter obligatorio.

Lo anterior es por una propuesta del Sistema Nacional de Seguridad Pública de cobrar seis mil 700 pesos por cada examen a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. La iniciativa aún está en revisión.

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Consejo Estatal aprueba aumento de policías y recursos

Aún si no se aprueba, las finanzas de las corporaciones municipales se verán afectadas al oficializarse la obligación de destinar al menos el 20% de recursos federales a seguridad pública y aumentar el número de policías municipales antes de 2029, como parte de los acuerdos aprobados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado.

La medida quedó asentada en el Periódico Oficial del Estado y prevé un alza del 25% en policías estatales, municipales y de investigación, además de un aumento del 30% en ministerios públicos de las fiscalías estatales.

Además, hace semanas se aprobó una normativa que establece un piso de 14 mil pesos al salario de los policías municipales, lo que obligaría a elevar su presupuesto a las alcaldías que paguen menos a sus agentes.