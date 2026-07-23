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Evento "Susurros del Saucito" no tiene permisos municipales

El caso está en proceso jurídico tras un amparo, pero la falta de permisos es el foco principal.

Por Rolando Morales

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Evento "Susurros del Saucito" no tiene permisos municipales
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      El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, aseguró que los recorridos promocionados bajo el nombre de "Susurros del Saucito" no cuentan con autorización para realizarse dentro del Panteón del Saucito, por lo que pidió a la población no dejarse engañar por la publicidad difundida en redes sociales.

      Acciones de la autoridad

      Explicó que, además de no existir un permiso emitido por la dependencia, tampoco se presentó una solicitud formal para llevar a cabo la actividad.

      El funcionario señaló que la organización de recorridos en el cementerio está sujeta a una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente, entre ellos la intervención de la Dirección de Turismo, la participación de un guía turístico certificado y el cumplimiento de medidas de seguridad que limitan el número de asistentes.

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      ¿Qué declararon las autoridades sobre los permisos?

      Precisó que Servicios Municipales únicamente autoriza el uso del espacio una vez que las áreas competentes validan el evento.

      Azuara indicó que el caso se encuentra además inmerso en un procedimiento jurídico derivado de un amparo promovido por el organizador, aunque insistió en que el debate principal no es ese, sino la ausencia de permisos.

      "No se puede anunciar un evento, cobrar por él y realizar un acto de comercio sin contar con las autorizaciones correspondientes", sostuvo.

      El titular de Servicios Municipales enfatizó que la regulación busca proteger tanto a los visitantes como al propio panteón y a las familias que tienen sepultados a sus seres queridos en ese lugar.

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