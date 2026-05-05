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Servidores públicos, a declarar patrimonio

El plazo vence el 31 de mayo; Contraloría llama a cumplir para evitar sanciones.

Por Redacción

Mayo 05, 2026 09:02 p.m.
A
Servidores públicos, a declarar patrimonio

La Contraloría General del Estado inició el periodo para la presentación de la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses 2026, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

El trámite deberá realizarse del 1 al 31 de mayo por parte de las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo estatal, informó el contralor general, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz.

De acuerdo con la dependencia, esta obligación forma parte de los mecanismos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes en materia de responsabilidades administrativas, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas y prevenir posibles conflictos de interés.

La declaración puede presentarse en la plataforma https://declaranet.slp.gob.mx/

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La Contraloría también informó que habrá asesoría telefónica en el número 444 814 8066, extensiones 103, 113, 126 y 147, además de atención presencial en Prolongación Coronel Romero 110, para resolver dudas sobre el trámite.

La dependencia llamó a las y los servidores públicos obligados a cumplir en tiempo y forma, a fin de evitar sanciones administrativas.

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