Sí a las pruebas, pero no aquí: Galindo Ceballos

Si hubiera exámenes de control de confianza para los candidatos a los cargos de elección popular de 2027, que se realicen en terreno neutral, es decir con operadores del sistema que no tengan que ver nada con el territorio de San Luis Potosí, para que esta prueba no represente un atentado a la democracia, pidió el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos.

Enrique Galindo y su postura sobre exámenes de control y confianza

El también aspirante a un nuevo cargo de elección popular para los comicios de junio del año próximo, añadió que está totalmente de acuerdo con los exámenes de control y confianza, aunque también dijo, estar seguro de que quienes lo propusieron, ni siquiera han hecho un examen de control y confianza ni han sido sometidos a él.

Dijo que se trata de un examen altamente invasivo y que incluso él se ha sometido seis veces a la prueba como policía. Por esa causa consideró que también debe haber cierto límite para el caso de saber en manos de quién queda esa información. "Si se tiene que hacer algún tipo de evaluación que la haga una autoridad federal, como ocurre con el Centro Nacional de Evaluación de Control y Confianza, para que no se haga en la cancha estatal", dijo.

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Reconexión con la ciudadanía y aspiraciones políticas

Por lo que se refiere a las visitas a los municipios, aseguró que está haciendo un ejercicio de reconexión con la gente y atendiendo invitaciones personales y de amigos y les indica que estará en la Alcaldía hasta donde pueda y si la vida le da oportunidad, entonces buscará encabezar este estado.

Dijo que está escuchando a sus amigos a ver qué opinan y de ahí extraerá sus prioridades.

Aseguró que técnicamente no tiene eventos públicos que comprometan el cruce de las actividades con su horario de trabajo.