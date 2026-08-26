Sigue adelante trámite de la obra del Saucito

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El amparo promovido por cinco ciudadanos contra el proyecto del paso a desnivel de El Saucito no detiene los trámites administrativos relacionados con la obra, aseguró el síndico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Víctor Hugo Salgado Delgadillo. Explicó que la resolución judicial únicamente impide la ejecución física de los trabajos hasta que exista un pronunciamiento definitivo del juez de distrito.

El funcionario señaló que la suspensión no afecta los procedimientos que siguen su curso dentro de la administración municipal. Entre ellos se encuentran las gestiones y revisiones que aún deben realizarse ante distintas instancias, incluida la Contraloría, por lo que el proyecto continúa avanzando en el ámbito administrativo.

Salgado Delgadillo indicó que la juez de distrito ordenó al Ayuntamiento informar a los promoventes sobre los detalles del proyecto, luego de que éstos argumentaron no conocerlo. Precisó que la autoridad municipal ya trabaja en ese proceso y prevé presentar la información a los cinco quejosos en los próximos días.

Detalló el funcionario que los promoventes son cinco ciudadanos, algunos habitantes de la zona de El Saucito y otros no, aunque aclaró que no forman parte de algún colectivo identificado. Añadió que el Ayuntamiento mantendrá la atención jurídica del caso mientras continúa el procedimiento legal.

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El síndico recordó que las obras que permanecían pendientes ya fueron liberadas y reiteró que el amparo relacionado con El Saucito no representa un obstáculo para continuar con los trámites previos a la construcción. La administración municipal ha señalado anteriormente que el arranque de la obra se contempla para 2027, una vez concluida la fiesta patronal de la zona, con el fin de evitar afectaciones a las actividades religiosas y tradicionales del barrio.