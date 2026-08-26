logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sigue adelante trámite de la obra del Saucito

Por Rolando Morales

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
A
Sigue adelante trámite de la obra del Saucito
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El amparo promovido por cinco ciudadanos contra el proyecto del paso a desnivel de El Saucito no detiene los trámites administrativos relacionados con la obra, aseguró el síndico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Víctor Hugo Salgado Delgadillo. Explicó que la resolución judicial únicamente impide la ejecución física de los trabajos hasta que exista un pronunciamiento definitivo del juez de distrito.

      El funcionario señaló que la suspensión no afecta los procedimientos que siguen su curso dentro de la administración municipal. Entre ellos se encuentran las gestiones y revisiones que aún deben realizarse ante distintas instancias, incluida la Contraloría, por lo que el proyecto continúa avanzando en el ámbito administrativo.

      Salgado Delgadillo indicó que la juez de distrito ordenó al Ayuntamiento informar a los promoventes sobre los detalles del proyecto, luego de que éstos argumentaron no conocerlo. Precisó que la autoridad municipal ya trabaja en ese proceso y prevé presentar la información a los cinco quejosos en los próximos días.

      Detalló el funcionario que los promoventes son cinco ciudadanos, algunos habitantes de la zona de El Saucito y otros no, aunque aclaró que no forman parte de algún colectivo identificado. Añadió que el Ayuntamiento mantendrá la atención jurídica del caso mientras continúa el procedimiento legal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El síndico recordó que las obras que permanecían pendientes ya fueron liberadas y reiteró que el amparo relacionado con El Saucito no representa un obstáculo para continuar con los trámites previos a la construcción. La administración municipal ha señalado anteriormente que el arranque de la obra se contempla para 2027, una vez concluida la fiesta patronal de la zona, con el fin de evitar afectaciones a las actividades religiosas y tradicionales del barrio.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Ganado afecta áreas naturales en Presa San José
        Ganado afecta áreas naturales en Presa San José

        Ganado afecta áreas naturales en Presa San José

        SLP

        Rolando Morales

        El Ayuntamiento notificará al propietario antes de retirarlo

        Graciela Domínguez, jura como gobernadora interina de Sinaloa
        Graciela Domínguez, jura como gobernadora interina de Sinaloa

        Graciela Domínguez, jura como gobernadora interina de Sinaloa

        SLP

        El Universal

        Rubén Rocha Moya solicitó licencia indefinida y Domínguez Nava es la tercera en ocupar el cargo este año.

        Amparo no frena trámites para obra en Saucito: Salgado
        Amparo no frena trámites para obra en Saucito: Salgado

        Amparo no frena trámites para obra en Saucito: Salgado

        SLP

        Rolando Morales

        El síndico aclaró que la suspensión judicial solo afecta la ejecución física de la obra

        SEGE, aún sin definir planteles para prepas vespertinas
        SEGE, aún sin definir planteles para prepas vespertinas

        SEGE, aún sin definir planteles para prepas vespertinas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El programa podría iniciar este año, pero la mayoría de ajustes se prevén para el próximo ciclo