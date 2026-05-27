Sigue cierre en desnivel Othón y encharcamientos en otras vías

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Las lluvias registradas durante la madrugada y primeras horas de este miércoles continúan generando afectaciones viales en distintos puntos de la zona metropolitana de San Luis Potosí, de acuerdo con el más reciente reporte emitido a las 09:00 horas.

Hasta esa hora se informó que reabrió la circulación vehicular en bulevar Jacobo Payán (antes Río Españita), por lo que el único cierre por lluvias es el desnivel del puente Manuel José Othón. "Maneja con precaución y atiende las indicaciones", recomendaron.

Asimismo, autoridades reportaron tránsito lento sobre Río Santiago, debido a encharcamientos, aunque la circulación permanece abierta.

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Por otra parte, los desniveles Himalaya, Plaza San Luis, Glorieta Real Inn y Glorieta González Bocanegra fueron reportados como transitables, al igual que el Puente de PEMEX y el Nuevo Libramiento en la entrada a Presa San José.