Siguen dudas de vecinos por obra en Saucito, pese a respaldo de UASLP

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Durante una reunión entre autoridades del Ayuntamiento de San Luis Potosí y habitantes del Saucito llevada a cabo este martes, funcionarios municipales aseguraron que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) determinó viable el proyecto del paso a desnivel en la zona, siempre y cuando se sigan medidas técnicas relacionadas con el manejo del agua y el proceso constructivo.

No obstante, vecinos manifestaron dudas e inconformidades sobre las posibles afectaciones urbanas, culturales y estructurales de la obra.

La secretaria general del Ayuntamiento, Ángeles Rodríguez Aguirre, explicó que el gobierno municipal solicitó estudios adicionales a la universidad para analizar fallas geológicas, mantos acuíferos y posibles riesgos para la parroquia y las viviendas cercanas. Señaló que la conclusión fue que no existe un riesgo estructural mayor para la iglesia si se aplican las recomendaciones técnicas correspondientes.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, indicó que el nuevo diseño contempla un paso inferior de tres carriles y cuatro carriles en superficie. Añadió que el proyecto fue modificado para alejar la excavación de la parroquia, pasando de dos a casi seis metros de distancia respecto al templo.

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El funcionario también aseguró que la construcción utilizará un sistema de perforaciones y pilotaje para evitar vibraciones y reducir riesgos en la zona, además de incluir un nuevo colector pluvial para atender el flujo de agua detectado durante los estudios geológicos e hidráulicos.

Pese a las explicaciones, vecinos cuestionaron la falta de claridad sobre cierres viales, rutas alternas, transporte público y el tiempo real de ejecución de la obra. También externaron preocupación por posibles afectaciones a las festividades del Señor del Saucito y a las peregrinaciones consideradas patrimonio cultural. Durante la reunión también se reclamó la falta de transparencia en torno al proyecto.

Habitantes pidieron acceso a los estudios técnicos completos y señalaron desconfianza debido a que, afirmaron, en etapas anteriores no se socializó adecuadamente la propuesta. Además, manifestaron inquietud por el impacto ambiental, la posible remoción de árboles y los riesgos derivados de las fallas geológicas y mantos acuíferos existentes en la zona.

Ante ello, autoridades municipales insistieron en que no se realizará ninguna obra sin permisos ni estudios correspondientes y ofrecieron organizar nuevas reuniones con especialistas de la universidad para resolver las dudas técnicas de los habitantes.