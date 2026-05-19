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Sin comprador, miles de toneladas de granos: CNC

Productores del Altiplano temen que no se respete precio de garantía

Por Martín Rodríguez

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
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Sin comprador, miles de toneladas de granos: CNC

Entre ochenta y cien mil toneladas de frijol y otros granos estarían varadas en los municipios de Salinas de Hidalgo, Villa de Ramos y Santo Domingo, y los productores ya planean la estrategia para encontrar un comprador que ofrezca precios de garantía adecuados, señaló el secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Héctor Covarrubias Godoy.

CNC advierte sobre frijol varado en San Luis Hidalgo

En entrevista, el dirigente campesino advirtió que "se debe encontrar una estrategia correcta, para evitar que se registren protestas, como está ocurriendo en Zacatecas".

Advirtió que la situación se presenta en la zona agrícola de temporal de Salinas de Hidalgo y Santo Domingo y se extiende hacia el oriente, por lo que ese problema también se registraba en el vecino estado.

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Fallas del Gobierno Federal afectan compra de producción

Covarrubias Godoy indicó que el Gobierno Federal ha estado fallando en la compra de la producción, y los campesinos se están quedando con los excedentes, lo que ha generado un gran problema.

El dirigente cenecista agregó que en ya desde 2024 se habían registrado afectaciones a productores fuertes de maíz, porque el Gobierno Federal no les pagó lo suficiente, como ocurría en Guanajuato, Jalisco y Sinaloa.

Sin embargo, en Zacatecas, las dificultades se agudizaron hasta llegar al extremo de que los productores realizaron protestas la semana pasada porque no se les compró el frijol al precio de garantía establecido.

Aquí en San Luis, explicó el líder cenecista, se busca evitar una situación de esa naturaleza, para que no se registren protestas en nuestra entidad.

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