"Sin credencial no se puede votar", aclara INE tras confusión

El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que la credencial de elector se deberá mostrar, en las casillas de votación, el próximo 6 de junio porque sin ella, no se vota.

Los protocolos por Covid-19 para las elecciones los elaboró el INE y son del conocimiento de las autoridades de salud, destacó el organismo a través de un mensaje difundido en Twitter.

El consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, también escribió en Twitter que es necesario llevar la credencial de elector, para poder votar.

"El 6 de Junio, lleva tu credencial para votar del @INEMexico a la casilla. #Elecciones2021Mx", indicó.

De acuerdo con las medidas sanitarias, para poder votar se debe llevar la credencial pero esta no será entregada como en otras ocasiones, al funcionario o funcionaria de casilla se le deberá mostrar para que revise el nombre y así busque en la lista correspondiente.

La intención es que el votante no entregue su credencial, por un tema sanitario. Incluso, al hacerse la marca que indica que se votó, la persona la pondrá frente al funcionario y este, con la máquina correspondiente, simplemente hará la marca.

La confusión en Segob y Salud

En un primer informe sobre las medidas sanitarias que se llevarán a cabo en la jornada electoral del 6 de junio, la Secretaría de Gobernación indicó que entre las acciones está el evitar "solicitar la credencial de elector" a la persona, con el fin de mitigar contagios de Covid-19 durante el proceso.

Sin embargo, más tarde la Secretaría de Salud aclaró que sí se solicitará a quien ejerza su derecho al voto, pero con la indicación de que sólo se deberá mostrar al funcionario de casilla, sin hacer entrega de la misma.