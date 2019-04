Sin denuncia, Fiscalía no podrá actuar contra policías videograbados

Aunque existe un vídeo del presunto actuar irregular de elementos de la policía municipal en contra de un automovilista, y a quienes se les puede observar sustrayendo un bolso de una camioneta, el fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera aseguró que no podrán actuar si no existe una denuncia de los afectados.







Explicó que la autoridad municipal, fue quien dio conocimiento de hechos a la Fiscalía, pero que no refieren más, sólo los que derivan de ese video.







"Estamos buscando la identidad de quienes participan dentro del propio video y por otro lado, a los afectados, ya que es importante que las víctimas denuncien y rindan testimonio respecto a qué fue lo que sucedió".







Afirmó que al momento no existe denuncia por parte de las presuntas víctimas, "ojalá y los ciudadanos pudieran acudir directamente y señalar qué fue lo que sucedió, eso, independientemente de las acciones internas que realiza la corporación".



















Reiteró que mientras el Ministerio Público encargado de la integración de la carpeta no cuente con la denuncia de los afectados, no podrá avanzar en la investigación "estamos en la localización de las personas que de alguna forma fueron objeto de lo que se aprecia en el video".





"No puedo basarme en vídeos o lo que se dice en redes sociales, ya que corren muchas versiones y no me puedo ir por esos dichos, necesito de alguna manera la denuncia de los afectados para que puedan ellos puntualizar qué fue lo que sucedió y en donde la base preponderante es la presunción de inocencia".