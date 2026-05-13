Sin relevancia, revés de la SCJN al Congreso: Serrano

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó el cobro previsto por la alcaldía de Villa de Ramos por licencias de funcionamiento a la infraestructura eléctrica no tiene impacto en la actuación del Congreso del Estado ni en el trabajo legislativo en curso, sostuvo el diputado Héctor Serrano Cortés.

El legislador afirmó que el fallo deriva de un asunto correspondiente a 2024 y que, desde su lectura, ya no produce efectos prácticos ni consecuencias adicionales para la actual Legislatura, al insistir en que no modifica ni compromete decisiones ya tomadas por el Congreso local en el marco de la aprobación de la Ley de Ingresos del municipio.

"Aclararles que es del 2024, que por supuesto queda ya sin ningún efecto y no tiene ninguna relevancia mayor que la resolución, a mi juicio, pero que no incide en ningún acto que este Congreso hubiera realizado en el tiempo en el que estamos en esta legislación", declaró.

La SCJN resolvió la controversia constitucional 68/2025 al declarar la invalidez del artículo 23 de la Ley de Ingresos de Villa de Ramos, aprobado por el Congreso del Estado, que autorizaba el cobro de licencias de funcionamiento a infraestructura eléctrica como subestaciones y postes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El máximo tribunal determinó que la regulación de la energía eléctrica es una facultad exclusiva de la Federación por tratarse de un área estratégica, además de que la Ley de Coordinación Fiscal prohíbe a estados y municipios imponer gravámenes sobre bienes de dominio público vinculados a ese servicio.

Pese a ese fallo, Serrano Cortés sostuvo que el tema no altera el desempeño legislativo ni abre responsabilidades adicionales para el Congreso, al señalar que se trata de una resolución aislada dentro de un expediente ya definido por la Corte, sin efectos sobre la operación actual del Poder Legislativo.