'Pioneras', el cómic de las mujeres que revolucionaron la historia del fútbol en México

'Pioneras', el cómic de las mujeres que revolucionaron la historia del fútbol en México

SL capital, 6O en violencia familiar: SNSP

Reporta en octubre tres mil 666 carpetas de investigación acumuladas por este delito

Por Rolando Morales

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
SL capital, 6O en violencia familiar: SNSP

En lo que va de 2025, el municipio de San Luis Potosí registró un total de tres mil 666 carpetas de investigación por violencia familiar, siendo el sexto municipio con la mayor cantidad de casos en todo el país, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esto, aunque el acumulado anual de enero a octubre de casos de violencia familiar registrados en la capital potosina, implica una disminución anual del 5 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.

A nivel nacional, la capital potosina tan solo se encuentra por debajo de las cifras acumuladas de violencia familiar en los municipios de Juárez en el estado de Chihuahua, Mexicali en Baja California, Iztapalapa en la Ciudad de México, Saltillo en Coahuila y Tijuana en Baja California.

De forma desagregada, en el mes de enero la capital registró un total de 313 casos, en febrero fueron 363 casos, en marzo 427 siendo el mes con la mayor incidencia de este delito, en abril fueron 384 casos, en mayo 401, en junio 398, en julio 330, en agosto 340, en septiembre 348 y en octubre 362.

Con 3 mil 666 casos de violencia familiar registrados en lo que va del 2025, San Luis Potosí concentra el 43.4 por ciento de los casos acumulados a nivel estatal, los cuales ascienden a 8 mil 438 casos en toda la entidad potosina.

Tan solo en la capital potosina los casos de violencia familiar equivalen a una tasa de 285.2 casos por cada 100 mil habitantes, la cual ha incrementado en un cuatro por ciento con respecto al periodo de enero a octubre del año pasado.

