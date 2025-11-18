SLP alista desfile revolucionario con miles en las calles este jueves
SEGE confirma el recorrido y los contingentes educativos.
San Luis Potosí realizará este jueves el Desfile Cívico-Cultural de la Revolución Mexicana, programado a las 10:00 horas, con un recorrido que partirá del Eje Vial con Los Bravo y concluirá en el Jardín de Tequis.
De acuerdo con información de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), participarán 1,600 personas y 10 carros alegóricos provenientes del sector educativo.
El desfile presentará representaciones de distintos episodios de la Revolución Mexicana, entre ellos grupos maderistas, ferrocarrileros, adelitas, zapatistas y villistas, además de bandas de guerra y escoltas que abrirán el contingente.
La dependencia señaló que también se incluirán alusiones a temas como educación, justicia social y vida rural, y que el evento cerrará con bailes artísticos a cargo de alumnos y docentes.
