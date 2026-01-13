SLP con más muertes por siniestros viales

De acuerdo con el Informe de Salud Pública sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2023-2024, el estado de San Luis Potosí se mantiene como una de las principales entidades federativas con la mayor tasa de defunciones por siniestros viales en los últimos años.

Según este reporte elaborado por la Secretaría de Salud y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA), la entidad potosina registró hasta el 2023 un total de 596 defunciones por siniestros viales, cifra que la coloca en el puesto 10 a nivel nacional, tan solo por debajo de los registros de Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, Michoacán de Ocampo, Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca, Puebla y Chiapas.

Esta cifra representa una tasa de mortalidad por siniestros viales de 20.3 defunciones por cada 100 mil habitantes, siendo la cuarta más alta a nivel nacional, solo por detrás de las tasas registradas en Nayarit, Tabasco, Colima y Zacatecas. Esta tasa ha incrementado de forma constante desde el 2021, con un incremento del 3.7 por ciento anual en el último periodo.

De forma específica, 156 defunciones por siniestros viales fueron motociclistas, 107 fueron peatones, 73 ocupantes de vehículos, 27 ocupantes de vehículo pesado, así como 8 ciclistas y una persona fallecida en otro tipo de siniestro vial. Sin embargo, del total de los registros de defunciones por siniestros viales, el 37.5 por ciento se mantiene sin clasificar, es decir, de las 596 defunciones por siniestros viales, 224 se encuentran no especificadas.

A nivel municipal, la capital potosina concentró el 53 por ciento de los siniestros viales, seguidos de Soledad de Graciano Sánchez con el 15 por ciento, el 7 por ciento se concentró en Ciudad Valles, el 4 por ciento en Tamazunchale y el 3 por ciento en Rioverde, mientras que el 18 por ciento restante se concentró a lo largo de la entidad potosina.