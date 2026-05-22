SLP, en el "Top 10" de corrupción

En el 2025, San Luis Potosí se posicionó como el décimo estado del país con la tasa más alta de víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

San Luis Potosí tasa víctimas corrupción 2025

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la entidad potosina reportó una tasa de 16 mil 720 residentes que tuvieron contacto con alguna persona servidora pública y experimentaron al menos un acto de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Los estados con el indicador más alto son: Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Quintana Roo.

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Aumento en actos de corrupción y percepción ciudadana

Al comparar los resultados del 2025 con el informe del 2023, se precisó un aumento el año pasado, pues hace dos años la tasa correspondió a 15 mil 617 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, no todo concluyó con dicha numeralia, dado que registró una tasa de 29 mil 523 actos de corrupción en al menos uno de los trámites por cada 100 mil habitantes, superior a las 27 mil 001 víctimas en el 2023.

Aunado a ello, advirtió que el 78.8 por ciento de las personas consultadas consideró frecuentes los actos de corrupción en la entidad potosina.

Los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción a nivel nacional son: contacto con autoridades de seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad, otros pagos, trámites o solicitudes (trámites de educación superior y trámites de jubilación o pensión, entre otros).