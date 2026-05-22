logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Fotogalería

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SLP, en el "Top 10" de corrupción

El indicador empeoró respecto a lo registrado hace dos años

Por Rubén Pacheco

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
SLP, en el "Top 10" de corrupción

En el 2025, San Luis Potosí se posicionó como el décimo estado del país con la tasa más alta de víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

San Luis Potosí tasa víctimas corrupción 2025

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la entidad potosina reportó una tasa de 16 mil 720 residentes que tuvieron contacto con alguna persona servidora pública y experimentaron al menos un acto de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Los estados con el indicador más alto son: Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Quintana Roo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aumento en actos de corrupción y percepción ciudadana

Al comparar los resultados del 2025 con el informe del 2023, se precisó un aumento el año pasado, pues hace dos años la tasa correspondió a 15 mil 617 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, no todo concluyó con dicha numeralia, dado que registró una tasa de 29 mil 523 actos de corrupción en al menos uno de los trámites por cada 100 mil habitantes, superior a las 27 mil 001 víctimas en el 2023.

Aunado a ello, advirtió que el 78.8 por ciento de las personas consultadas consideró frecuentes los actos de corrupción en la entidad potosina.

Los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción a nivel nacional son: contacto con autoridades de seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad, otros pagos, trámites o solicitudes (trámites de educación superior y trámites de jubilación o pensión, entre otros).

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Se deslinda SEGE de embargo en escuela de Ciudad Valles
    Se deslinda SEGE de embargo en escuela de Ciudad Valles

    Se deslinda SEGE de embargo en escuela de Ciudad Valles

    SLP

    Redacción

    El pago de 144 mil pesos fue ordenado por un juez a favor de una maestra contratada por los padres de familia

    Revisará Congreso desempeño de la CEDH
    Revisará Congreso desempeño de la CEDH

    Revisará Congreso desempeño de la CEDH

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Marco Gama encabezará una visita para solicitar avances en expedientes

    Tráfico lento en Soledad por obras de megapuente
    Tráfico lento en Soledad por obras de megapuente

    Tráfico lento en Soledad por obras de megapuente

    SLP

    Flor Martínez

    Autoridades gestionan cierres viales y desvíos para facilitar trabajos en laterales

    SLP, en el Top 10 de víctimas de actos de corrupción: Inegi
    SLP, en el Top 10 de víctimas de actos de corrupción: Inegi

    SLP, en el "Top 10" de víctimas de actos de corrupción: Inegi

    SLP

    Rubén Pacheco

    Hasta 16 mil 720 residentes experimentaron un acto deshonesto por parte de algún servidor público