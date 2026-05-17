SLP encabeza reciclaje de vidrio y cartón en residuos urbanos

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, San Luis Potosí mantiene al vidrio, cartón y plástico como los materiales reciclables con mayor presencia dentro de los residuos urbanos que se generan diariamente en la entidad, donde la capital concentra las cifras más elevadas de recuperación y manejo de estos desechos.

Datos difundidos por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) señalan que en el municipio de San Luis Potosí se producen anualmente más de 50 mil toneladas de vidrio, alrededor de 37 mil toneladas de cartón y más de 33 mil toneladas de plástico, colocándose entre los desechos reciclables más comunes dentro de la entidad. A estos materiales se suman también más de 31 mil toneladas de residuos metálicos generados en la zona metropolitana.

Las cifras colocan al vidrio como el principal material reciclable detectado dentro de los residuos urbanos de la capital potosina. En segundo lugar aparece el cartón, impulsado principalmente por la actividad comercial y de servicios, mientras que el PET y otros plásticos continúan incrementando su presencia debido al consumo de productos desechables y empaques.

A nivel nacional, cifras del Inegi refieren que el papel y cartón representan más del 40 por ciento de los materiales que llegan a centros de reciclaje en México, mientras que el PET concentra poco más del 32 por ciento de recuperación. El vidrio, aluminio y otros metales también aparecen entre los residuos más reciclados dentro del país, tendencia que se replica en San Luis Potosí.

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En la zona metropolitana potosina, centros de acopio y campañas ambientales mantienen la recepción constante de PET, cartón, papel, vidrio, electrónicos y aluminio. Tan sólo en la capital, programas de reciclaje municipales y universitarios han reforzado la captación de residuos reutilizables ante el incremento diario en la generación de basura.

Actualmente, San Luis Potosí supera las 2 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, aunque menos del 10 por ciento logra reciclarse adecuadamente, según cifras oficiales relacionadas con el manejo de basura en la entidad. La mayor parte de los materiales reciclables todavía termina mezclada con desechos orgánicos o enviada a rellenos sanitarios.