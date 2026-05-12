SLP, entre los estados con bajo posicionamiento de su Poder Judicial

San Luis Potosí aparece entre las entidades con bajo posicionamiento de su Poder Judicial a nivel nacional, luego de que su presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, registrara bajos niveles de conocimiento y aprobación ciudadana, en una medición elaborada por la consultora GobernArte.

El estudio revela que apenas el 22.2 por ciento de la población encuestada identifica a la magistrada potosina, mientras que su nivel de aprobación se ubica en 29.2 por ciento, cifras que la colocan en rangos bajos frente al resto de los titulares de tribunales superiores de justicia en el país.

En contraste, la Ciudad de México encabeza el ranking nacional con Rafael Guerra Álvarez, quien registra 37.5 por ciento de conocimiento y 46.6 por ciento de aprobación; le sigue el Estado de México con Héctor Macedo García, con 38.5 y 45.5 por ciento respectivamente, y en tercer lugar Guanajuato con Alma Delia Camacho Patlán, con 37.9 por ciento de conocimiento y 35.5 por ciento de aprobación.

Más abajo en la clasificación se ubican Sonora con Rafael Acuña Griego, Coahuila con Miguel F. Mery Ayup, Guerrero con Ricardo Salinas Sandoval y Puebla con M. Belinda Aguilar Díaz, quienes completan los primeros siete lugares del ejercicio nacional sobre "Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia", antes de San Luis Potosí en la octava posición.

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La medición de GobernArte fue aplicada a población mayor de edad con credencial para votar vigente entre el 28 de abril y el 3 de mayo, mediante 885 entrevistas por entidad federativa. El estudio utilizó muestreo aleatorio estratificado y la plataforma digital "Odiseo", con apoyo de inteligencia artificial para la selección de perfiles representativos, con un margen de error de entre 2.5 y 3.7 por ciento y un nivel de confianza del 95 por ciento.