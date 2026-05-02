SLP, entre los estados con menos homicidios en abril

San Luis Potosí.– La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que la entidad se ubicó en el tercer lugar nacional con menor número de homicidios dolosos durante abril, al registrar cuatro casos, equivalentes al 0.28 por ciento del total en el país.

De acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos elaborado por un grupo interdisciplinario de dependencias federales, en abril se contabilizaron mil 409 casos a nivel nacional. En ese periodo, Baja California Sur y Durango registraron un caso cada uno, mientras que Yucatán reportó dos, colocándose por encima de San Luis Potosí en la lista de menor incidencia.

La información fue difundida por la SSPC estatal, que atribuyó estos resultados a la estrategia de seguridad implementada en la entidad, basada —según el comunicado— en coordinación interinstitucional, labores de inteligencia y presencia operativa en las cuatro regiones.

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La dependencia señaló que se mantendrán y reforzarán las acciones en materia de seguridad con el objetivo de continuar con la tendencia a la baja en los delitos y avanzar en la consolidación de condiciones de seguridad en el estado.