SLP, entre los focos rojos para periodistas
El informe documenta 338 agresiones a mujeres periodistas en México durante 2025, el año más violento registrado.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, San Luis Potosí se posicionó entre las nueve entidades con más agresiones contra mujeres periodistas en 2025, de acuerdo con Comunicación e Información de la Mujer A.C. (Cimac). El dato coloca a la entidad dentro de un escenario nacional marcado por el incremento de la violencia contra quienes ejercen el periodismo.
Informe Cimac documenta aumento de agresiones a mujeres periodistas
A nivel país, 2025 se convirtió en el año más violento para las mujeres periodistas, con 338 agresiones documentadas en el informe "Entre el discurso y la desprotección". La cifra corresponde al primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y representa un aumento frente a los 154 casos registrados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Persisten condiciones adversas para el periodismo femenino
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El informe advierte que el llamado "tiempo de mujeres" no ha significado mejores condiciones para el ejercicio periodístico. Persisten la falta de seguridad, la ausencia de mecanismos eficaces de protección, las limitaciones en el acceso a la justicia y la vulneración de derechos humanos, lo que evidencia una brecha entre el discurso político y la realidad.
Persisten agresiones a mujeres periodistas
La mayoría de éstas ocurre en entornos digitales y en cobertura política
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