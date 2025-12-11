SLP está a media tabla en inclusión

En el marco del Día de los Derechos Humanos, la organización México ¿Cómo Vamos??, señala que el estado de San Luis Potosí mantiene un desempeño moderado en sus políticas de inclusión específicamente en materia de paridad de género, inclusión de personas LGBT y analfabetismo en personas indígenas y con discapacidad.

De acuerdo con el Índice de Progreso Social en su edición 2025, la entidad potosina obtuvo un puntaje de 59.1 en materia de inclusión, la cual si bien representa un avance en comparación con años anteriores, mantiene un desempeño medio al incrustarse en el rango esperado de los resultados que mostró la entidad en esta categoría.

Este rubro del índice de progreso social define si hay personas excluidas de la sociedad por diversos motivos como orientación sexual, adscripción indígena o sexo.

De forma específica el 68.9 por ciento de la población mantiene confianza en sus vecinos, este indicador señala la calidad de la convivencia y la cohesión social a nivel local, midiendo si las personas se sienten seguras, respaldadas y pueden cooperar para resolver problemáticas.

Mientras que en el caso de la paridad de género en congresos locales aparece con un 0.519 de proporción de mujeres.

En el caso de la inclusión de personas LGBT+ el 37.5 por ciento de la población desaprueba el matrimonio igualitario, mientras que la entidad potosina mantiene una tasa de 11.5 por ciento de analfabetismo en personas indígenas y 8.5 por ciento en personas con discapacidad.