SLP instala filtros de seguridad en límites con Jalisco y Guanajuato
La Guardia Civil Estatal inspecciona vehículos en el Eje Estatal 80D y zonas aledañas para reforzar la seguridad.
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí implementó un dispositivo de seguridad en los límites con Guanajuato y Jalisco, a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), ante el despliegue de fuerzas federales en distintas ciudades de Jalisco.
De acuerdo con la información oficial, se instalaron filtros carreteros en la zona limítrofe mientras este domingo se desarrollan operativos en Puerto Vallarta, Guadalajara y Ocotlán, entre otros puntos.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, informó que la vigilancia se concentra en el Eje Estatal 80D y comunidades aledañas, con el propósito de evitar el desplazamiento de personas generadoras de violencia hacia territorio potosino.
Elementos de la GCE inspeccionan vehículos que ingresan al estado y registran datos vehiculares y personales. Se indicó que el número 9-1-1 está disponible para reportes ciudadanos.
