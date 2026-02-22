logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN ARMONÍA!

Fotogalería

¡GRAN ARMONÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SLP instala filtros de seguridad en límites con Jalisco y Guanajuato

La Guardia Civil Estatal inspecciona vehículos en el Eje Estatal 80D y zonas aledañas para reforzar la seguridad.

Por Redacción

Febrero 22, 2026 12:29 p.m.
A
SLP instala filtros de seguridad en límites con Jalisco y Guanajuato

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí implementó un dispositivo de seguridad en los límites con Guanajuato y Jalisco, a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), ante el despliegue de fuerzas federales en distintas ciudades de Jalisco.

De acuerdo con la información oficial, se instalaron filtros carreteros en la zona limítrofe mientras este domingo se desarrollan operativos en Puerto Vallarta, Guadalajara y Ocotlán, entre otros puntos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, informó que la vigilancia se concentra en el Eje Estatal 80D y comunidades aledañas, con el propósito de evitar el desplazamiento de personas generadoras de violencia hacia territorio potosino.

Elementos de la GCE inspeccionan vehículos que ingresan al estado y registran datos vehiculares y personales. Se indicó que el número 9-1-1 está disponible para reportes ciudadanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SLP instala filtros de seguridad en límites con Jalisco y Guanajuato
SLP instala filtros de seguridad en límites con Jalisco y Guanajuato

SLP instala filtros de seguridad en límites con Jalisco y Guanajuato

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal inspecciona vehículos en el Eje Estatal 80D y zonas aledañas para reforzar la seguridad.

Interapas mantiene a Arturo Jaime Núñez mientras se analiza situación financiera
Interapas mantiene a Arturo Jaime Núñez mientras se analiza situación financiera

Interapas mantiene a Arturo Jaime Núñez mientras se analiza situación financiera

SLP

Rolando Morales

Se espera un informe detallado en junta de gobierno para definir el futuro del organismo operador.

Buscan reclutar 100 custodios para Ceresos en SLP
Buscan reclutar 100 custodios para Ceresos en SLP

Buscan reclutar 100 custodios para Ceresos en SLP

SLP

Rubén Pacheco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana busca cubrir déficit de custodios en cinco penales estatales.

UASLP limita ingreso en Facultad de Agronomía y Veterinaria
UASLP limita ingreso en Facultad de Agronomía y Veterinaria

UASLP limita ingreso en Facultad de Agronomía y Veterinaria

SLP

Ana Paula Vázquez

Más de 700 aspirantes compiten anualmente por 70 lugares en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASLP.