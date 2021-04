SLP no debe caer en manos de los "impresentables": Octavio

El candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis", Octavio Pedroza hizo un llamado a la ciudadanía para que este próximo 6 de junio, "protagonicemos un levantamiento electoral que logre los votos necesarios, para evitar que San Luis Potosí caiga en las manos equivocadas y lo gobiernen los impresentables".



En un encuentro ciudadano realizado en el icónico ex "Cine Avenida", convocado por el abogado y notario público Miguel Ángel Martínez Navarro y en donde también estuvieron presentes Enrique Galindo, candidato a la alcaldía capitalina; Aranzazú Puente, candidata a diputada local por el quinto distrito; Karina Benavides, candidata a diputada federal por el sexto distrito y Gerardo Aldaco, candidato a diputado local por el octavo distrito, Octavio Pedroza pidió a todos los presentes "atrevernos a recuperar la paz, la armonía y la cohesión social".



El candidato a la gubernatura de la coalición integrada por el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular dijo que ya existe una descarada compra del voto realizada por otros candidatos, por eso la necesidad de crear un ejército de ciudadanas y ciudadanos, libres y enamorados de México y de San Luis para que salgan a defender nuestro patrimonio más preciado.



Octavio Pedroza advirtió de los "impresentables" que quieren gobernar, "no podemos darnos el lujo de entregar el Estado a la delincuencia, no podemos, juremos por nuestros hijos, por nuestro estado, de que es el momento histórico de San Luis Potosí, este 6 de junio nos estamos jugando el futuro de nuestra entidad para las siguientes generaciones".



Fue enfático al señalar que sólo mediante un levantamiento electoral, "con votos, con ideas, con mucha determinación, los potosinos de corazón, vamos a escribir la nueva historia de nuestra entidad, en donde una sociedad cohesionada le cierre el paso a quienes sin pudor alguno se están gastando una millonada en comprar voluntades y en la medida en que se sientan desesperados, porque van perdiendo, y lo saben, lo van a hacer más, pero el antídoto para eso no es el dinero, somos todos los potosinos que queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas y que afortunadamente somos más", concluyó.



En su intervención, Miguel Ángel Martínez Navarro Notario Público aseguró que Octavio Pedroza cumple con el perfil ideal para gobernar "todos tenemos una preocupación genuina, por lo que está pasando y no podemos equivocarnos, estamos en la ruta para generar un mejor futuro y tenemos que contratar al mejor gobernador y él único con la visión, la honestidad y el empuje suficiente es Octavio Pedroza", puntualizó.