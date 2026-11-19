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Luego de 30 años de existencia con oficinas centrales en la capital mexicana, San Luis Potosí se convirtió en la primer sede del Bajío del Consejo General del Centro de Arbitraje de México (CEM).

Este miércoles abrió la oficina regional en San Luis Potosí, que fue creada para la atención y en su caso resolución de los arbitrajes que surjan en San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato y

Aguascalientes.

Se trata de un órgano especializado en la materia mercantil, cuya presencia en San Luis fue gestionada por 14 de los mayores despachos jurídicos, mismo que se concentra en la administración de arbitrajes como medio de solución de controversias.

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Luego del evento de presentación que se desarrolló en conocido hotel del sur de la capital, Alejandro Díaz de León Mirabal explicó que se trata de una instancia que permite abrir un proceso alterno a los juicios convencionales.

Dijo que el arbitraje consiste en que dos partes pactan que en lugar de que una controversia la resuelva un juez, sea un árbitro árbitro privado quien lo resuelva.

Añadió que precisamente, el Centro de Arbitraje de México se encarga de administrar el arbitraje para que se designe el árbitro y éste resuelva una controversia, decisión tiene los mismos efectos que una sentencia dictada por un tribunal judicial.