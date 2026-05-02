SLP se promocionará en aeropuerto de Toronto durante Mundial 2026

San Luis Capital será exhibida en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto como parte de una estrategia de promoción turística internacional durante la temporada del Mundial 2026.

La presencia del destino potosino se realizará del 1 de mayo al 31 de julio, mediante una instalación digital en una de las terminales aéreas más transitadas de América del Norte, con el objetivo de posicionar a la ciudad ante millones de viajeros internacionales.

La promoción forma parte del proyecto cultural "Take Your Seat", una iniciativa internacional de fotografía que difunde destinos turísticos en aeropuertos y espacios públicos de alta afluencia. A través de imágenes y narrativa visual, se busca conectar a los viajeros con la identidad, historia y riqueza cultural de las ciudades participantes.

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Para esta exhibición, se realizó un levantamiento fotográfico en distintos puntos del Centro Histórico de San Luis Potosí, así como en sitios representativos de su patrimonio cultural, material que será presentado en formato digital dentro del aeropuerto canadiense.

De acuerdo con la estrategia municipal, esta acción busca mostrar la diversidad cultural, arquitectónica y gastronómica de la capital potosina ante una audiencia global, en un contexto de alta movilidad internacional por la Copa Mundial de 2026.

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La iniciativa se enmarca en el Plan Municipal de Desarrollo 2024–2027, que contempla el fortalecimiento de la promoción turística internacional y la consolidación de San Luis Capital como un destino competitivo mediante acciones de visibilidad en escenarios globales.