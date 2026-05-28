SLP, sin riesgo por brote de ébola durante el Mundial 2026

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A 14 días que inicie el mundial de fútbol 2026 en México, se está a la espera que la federación emita las disposiciones sanitarias que se aplicarán para los extranjeros que arriben a territorio nacional, informó Leticia Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

El certamen deportivo varonil se desarrollará durante 39 días de manera alterna en ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. En el caso mexicano, se espera la visita de 5 millones de turistas y 6 millones de visitantes y aficionados procedentes de distintas latitudes del mundo, según la Secretaría de Turismo federal.

A reserva de conocer instrucciones centrales, adujo que la Ssa federal probablemente informará sobre la aplicación de pruebas a los turistas internacionales, derivado de una valoración epidémica definida.

Complementó que las reglas de operación posiblemente incluirán filtros sanitarios en terminales de autobuses y el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga (AIPA).

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Puntualizó que, si bien la entidad potosina no será sede de ningún encuentro mundialista, sí está cerca de las tres ciudades donde se desarrollarán, es decir, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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Cuestionada sobre si San Luis Potosí tiene algún riesgo por el brote de ébola en Congo y la realización del evento deportivo, asumió que no existe como tal, porque San Luis Potosí se va apegando a la normatividad establecida por el gobierno federal.

"Creo que el riesgo, pues es (no) tener todos los cercos sanitarios correspondientes. Será la federación la que nos vaya diciendo cuáles son las pruebas que se tienen que hacer todos los países que vayan a venir a México", concluyó.