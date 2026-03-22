logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BAILE DE LOS LANCEROS

Fotogalería

BAILE DE LOS LANCEROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sobrepobladas, cárceles de SL

Reporte penitenciario señala que existe un sobrecupo de 56% en los penales de la entidad

Por Rubén Pacheco

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Sobrepobladas, cárceles de SL

Hasta febrero pasado, el sistema carcelario estatal de San Luis Potosí, conformado por cinco penales, mantenía una sobrepoblación del 56 por ciento, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2026.

El reporte federal precisó que los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) de la entidad potosina tienen una disponibilidad de 3 mil 230 celdas, no obstante, hasta el mes pasado el número de internos ascendió a 5 mil 031 personas privadas de la libertad (PPL).

Es decir, existe un exceso de mil 801 personas internas en las cárceles estatales, equivalente a un 56 por ciento de sobrepoblación por encima del límite.

El documento refirió que el 2026 inició con 4 mil 830 PPL y durante el siguiente mes ingresaron 700 internos, 630 hombres y 71 mujeres; y se oficializaron 500 egresos, 444 hombres y 56 mueres, con lo cual, febrero concluyó con 5 mil 031 PPL.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El informe desglosa que del total 703 tienen un rango de edad 18 a 24 años; 993 de 25 a 29 años; 967 de 30 a 34 años; 816 de 35 a 39 años; 592 de 40 a 44 años; 417 de 45 a 49 años; 254 de 50 a 54 años; 137 de 55 - 59 años; y 152 de 60 años o más. Es decir, el 20 por ciento son personas jóvenes.

Por el 56 por ciento de excedente de presos, el estado se posicionó como la décima entidad del país con mayor porcentaje de sobrepoblación.

Hace unos días, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmaron que existe un proyecto para la construcción de un nuevo penal, sin embargo, todavía no existe fecha para su edificación.

Sistema carcelario estatal y cifras de sobrepoblación

Proyecto oficial para nuevo penal en San Luis Potosí

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Lo bloquea delegado del Bienestar... y ciudadano responde con amparo en SLP
    Lo bloquea delegado del Bienestar... y ciudadano responde con amparo en SLP

    Lo bloquea delegado del Bienestar... y ciudadano responde con amparo en SLP

    SLP

    Pulso Online

    Bloqueo en redes de Guillermo Morales desata recurso legal en SLP

    Archivo Histórico abre consulta pública de acervos en SLP
    Archivo Histórico abre consulta pública de acervos en SLP

    Archivo Histórico abre consulta pública de acervos en SLP

    SLP

    Redacción

    Acceso a documentos, libros y mapas históricos

    Controlan incendio en Ciudad del Maíz; dañó 505 hectáreas
    Controlan incendio en Ciudad del Maíz; dañó 505 hectáreas

    Controlan incendio en Ciudad del Maíz; dañó 505 hectáreas

    SLP

    Redacción

    La CEPC informó que se entregó la zona para su vigilancia local

    Diputados opinan sobre regidurías en reforma electoral
    Diputados opinan sobre regidurías en reforma electoral

    Diputados opinan sobre regidurías en reforma electoral

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Morena defiende asignación proporcional para evitar concentración de poder en municipios