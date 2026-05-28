logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Solicita Ruth González licencia al Senado para ausentarse hoy y mañana

Por Jaime Hernández

Mayo 28, 2026 10:54 a.m.
A
Solicita Ruth González licencia al Senado para ausentarse hoy y mañana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Sin especificar los motivos, la senadora del partido Verde Ecologista de México, Ruth González Silva , solicitó licencia para separarse del cargo hoy y mañana viernes,

      En una carta fechada ayer miércoles, González Silva se dirige a la presidenta de la mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, para realizar el trámite para dejar el cargo este fin de semana.

      LEA TAMBIÉN

      Recula PVEM sobre nepotismo y perfila a Ruth para 2027

      Karen Castrejón defendió en redes que la eventual candidatura de la esposa del gobernador no sería nepotismo

      La senadora potosina no presenta una justificación de la medida. En el oficio, pide que sea llamada en su lugar su suplente, Virginia Zúñiga Maldonado, directora del DIF estatal, en tanto corre el periodo de la licencia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ruth González Silva


      Gallardo ofrece hasta 1 millón por información de desaparecidos

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Solicita Ruth González licencia al Senado para ausentarse hoy y mañana
      Solicita Ruth González licencia al Senado para ausentarse hoy y mañana

      Solicita Ruth González licencia al Senado para ausentarse hoy y mañana

      SLP

      Jaime Hernández

      Video | Corrupción, principalmente en policías municipales: RGC
      Video | Corrupción, principalmente en policías municipales: RGC

      Video | Corrupción, principalmente en policías municipales: RGC

      SLP

      Rubén Pacheco

      La entidad es el décimo estado con más víctimas de actos deshonestos, según Inegi

      Lluvias mantienen cerrado desnivel Manuel José Othón
      Lluvias mantienen cerrado desnivel Manuel José Othón

      Lluvias mantienen cerrado desnivel Manuel José Othón

      SLP

      Redacción

      Autoridades piden tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante la mañana de este jueves

      Lluvias provocan caída de árboles y suspensión de actividades en municipios de SLP
      Lluvias provocan caída de árboles y suspensión de actividades en municipios de SLP

      Lluvias provocan caída de árboles y suspensión de actividades en municipios de SLP

      SLP

      Redacción

      Protección Civil mantiene vigilancia ante tormentas y altas temperaturas en el estado