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Solicitará CEPC dictamen estructural de Plaza Fundadores

Por Samuel Moreno

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
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Solicitará CEPC dictamen estructural de Plaza Fundadores

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió que la Plaza Fundadores podría representar un riesgo para la población en caso de realizarse eventos masivos sin contar con un dictamen estructural validado por un perito certificado, por lo que no descartó emitir una negativa al Ayuntamiento de San Luis Potosí si no se acredita formalmente la seguridad del inmueble.

El titular de la dependencia, César Rocha Moreno, reconoció este martes que actualmente no existe en poder de Protección Civil algún documento técnico reciente que avale la resistencia de la plaza, esto en medio de los preparativos para la transmisión del Mundial en pantalla gigante y donde el alcalde Enrique Galindo Ceballos prevé concentraciones de miles de personas en el sitio.

El funcionario estatal señaló que, aunque el Ayuntamiento informó sobre la instalación de 47 andamios y vigas metálicas en el estacionamiento subterráneo de la plaza, el apuntalamiento colocado únicamente está diseñado para soportar cargas estáticas y no necesariamente cargas dinámicas, como las generadas por miles de asistentes durante un evento multitudinario.

"Probablemente hasta un riesgo de colapso", respondió Rocha Moreno al ser cuestionado sobre los escenarios que podrían presentarse si la estructura es sometida a movimientos masivos de personas, al tiempo que insistió en que la dependencia no puede emitir una validación sin un estudio estructural firmado por un especialista acreditado.

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Sostuvo que corresponde a un perito con cédula profesional determinar la capacidad real del inmueble y definir si existen condiciones seguras para su utilización. "Yo no soy un especialista en la materia", declaró, tras rechazar emitir una estimación sobre el número máximo de personas que puede haber en el lugar.

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