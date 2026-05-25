Sólo 19% cree en la potabilidad del agua

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Aunque más de la mitad de la población urbana del país dijo estar satisfecha con el servicio de agua potable, apenas 19% de las personas consideró que el agua de la red pública puede beberse sin temor a enfermarse, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Inegi.

Inegi revela percepción sobre calidad agua potable en San Luis Potosí

El reporte coloca a San Luis Potosí dentro del bloque de entidades que se ubican por debajo de los estados con mejor percepción de calidad del agua potable, en un contexto nacional donde persiste la desconfianza ciudadana hacia el suministro público.

Satisfacción y potabilidad del agua a nivel nacional

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A nivel nacional, 51.4% de la población urbana manifestó satisfacción con el servicio de agua potable y 92.6% señaló que el suministro proviene de la red pública; sin embargo, la percepción de potabilidad continúa siendo uno de los indicadores más rezagados del país.