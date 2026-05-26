Sólo para mirar, la "Escalera al Cielo"

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Protección Civil tanto como municipal como del Estado, determinaron que se quede para admirar a distancia, la "Escalera al Cielo", creada en el jardín surrealista de Sir Edward James, porque es de gran altura, es peligrosa, puede generar un accidente y además presenta algunos daños estructurales, por lo que ya no existe la posibilidad de subirse, advirtió el alcalde de Xilitla, Oscar Márquez.

Acciones de la autoridad

Toda la construcción surrealista goza de la protección de una fundación que desarrolla actividades de reparación y restauración, aunque hay áreas en las que ya no es posible permitir la entrada de turistas.

¿Qué declararon las autoridades sobre la escalera?

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Explicó que la estructura se encuentra cerrada a la circulación de personas, pero también se tiene que tomar en cuenta que puede ser admirada por la belleza de su construcción y sobre todo por las especificaciones del surrealismo planteado por quien ordenó la construcción, sin necesidad de trepar sobre sus piezas.

Agregó que la construcción como tal ofrece múltiples opciones para admirar todo el inmueble, precisamente por su belleza y sus elementos que lo hacen distinto a cualquier otra construcción en el mundo, pero hay tramos que ya no pueden ser abiertos al público para no generar un accidente, aunque sí se puede admirar a unos metros y llevar fotografías.