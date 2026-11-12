Son migración y empleo las causas de deserción escolar

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La migración de las familias y la necesidad de incorporarse al mercado laboral son las principales causas de deserción escolar en los planteles municipales, particularmente en las comunidades rurales y en el nivel medio superior, reconoció el titular de la Dirección de Educación Municipal del Ayuntamiento capitalino, Joel Ramírez Díaz.

No obstante, aseguró que el abandono escolar se mantiene en niveles bajos dentro del sistema educativo del Ayuntamiento. El funcionario explicó que en las preparatorias municipales es donde se presenta una mayor incidencia de deserción, principalmente porque algunos jóvenes optan por buscar oportunidades de empleo y comenzar a trabajar, ante la necesidad de contribuir económicamente en sus hogares. Sin embargo, sostuvo que los porcentajes se encuentran por debajo de los registrados en el sistema educativo nacional.

En contraste, señaló que las escuelas primarias ubicadas en comunidades rurales han registrado un incremento de matrícula de entre dos y tres por ciento en algunos planteles, además de una continuidad en los estudios de los alumnos en los distintos grados escolares.

En estos casos, identificó la migración de las familias como el principal factor que puede provocar que niñas y niños interrumpan su formación académica.

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