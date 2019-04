Sonia pide a Jucopo definir posición en caso Mariano Niño

Por el momento, "ni aviso ni invitación" ha recibido Sonia Mendoza Díaz de parte del presidente de la Jucopo, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, para reunirse y abordar el tema del acuerdo reparatorio en el caso del ex diputado Mariano Niño Martínez.

"El único que me ha invitado es el vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, Rolando Hervert Lara, porque es el coordinador de mi bancada y compañero de partido, pero de Edson no he sido avisada de nada", expresó.

La diputada señaló que el tema debe abordarse porque ella no puede tomar una decisión unipersonal respecto a cuál será la postura del Congreso en el caso, sino que esto se debe hacer de manera colegiada.

Reiteró que su postura y la de todos los integrantes del bloque panista es que no exista impunidad en el caso o casos de ex diputados a quienes se les pruebe que incurrieron en malos manejos del erario en la pasada Legislatura.