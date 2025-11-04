Sorprenden a magistrada en desayuno realizado en horario laboral

Tras sorprender a la magistrada de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al personal de esa dependencia en un desayuno celebrado en la sede oficial durante horario laboral, la abogada Natalia Castillo, anunció que presentó un juicio de responsabilidades contra la funcionaria.

Ayer por la mañana, la abogada mostró lo anterior en una transmisión en video en su muro de Facebook en la que mostró que buscaba hacer un trámite, pero se encontró con poco personal.

"No hay nadie y huele a garnacha", señaló la abogada, y reveló que era porque estaban celebrando un desayuno presuntamente por el cumpleaños de la Magistrada Silvia Torres.

Pregunto por otro magistrado, Jairo Hernández.

Al dirigirse a esa oficina, desvió su camino y pasó a las instalaciones de la Tercera Sala, cuyo acceso estaba bloqueado por varios sillones. Sin embargo, la jurista entró y se encontró con una larga mesa en la que un número importante de comensales degustaban un desayuno. El techo estaba adornado con papel picado.

Ahí, la abogada reclamó a la magistrada la tardanza en un caso que atendía, en el que buscaba una pensión para una menor de edad con discapacidad, que llevaba meses detenidos.

También cuestionó la capacidad de la magistrada para el cargo, señalando que estaba en la magistratura solo "porque estuvo en las listas", refiriéndose a los "acordeones" que circularon en la pasada elección judicial.

Personal de la oficina judicial pretendió sacarla del sitio, pero la abogada salió y se dirigió a la sede del Tribunal de Disciplina Judicial, la nueva instancia dedicada a sancionar las irregularidades del personal judicial.

Ahí, obligó a un funcionario a que la siguiera de vuelta a la Tercera Sala, pero cuando arribaron, ya no estaba la mesa ni los adornos y todo el personal estaba de regreso en sus escritorios.

Natalia Castillo indicó que eso no importaba, pues había grabado la anomalía.

Por la noche, la abogada realizó una nueva transmisión para anunciar que había presentado una denuncia contra la magistrada para someterla a un juicio de responsabilidad y se dirigió directamente a ella que estaba a sus órdenes y que no tenía necesidad de una "cacería de brujas" para saber cómo se enteró ella del desayuno.