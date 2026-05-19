SRE detalla 269 solicitudes de extradición a EU

Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, el gobierno federal ha solicitado 269 requerimientos de extradición y detención provisional de personas de México a Estados Unidos, de los cuales, 36 han sido negados y 233 permanecen pendientes de concluir.

Durante la conferencia matutina de este martes 19 de mayo, el canciller señaló que de los requerimientos pendientes, 183 casos corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ante autoridades judiciales. Mientras que los 50 casos restantes son solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

"En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional, es decir, es una práctica común entre los dos países que se requieren elementos adicionales. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del Tratado, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicana", señaló.

En Palacio Nacional, el titular de la SRE nombró el caso de Francisco Javier "N", acusado de uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicha petición se presentó el 8 de agosto de 2025 y hasta la fecha, no ha sido extraditado, pues Estados Unidos solicitó información adicional.

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También mencionó a Víctor Manuel "N", responsable de un desfalco de la Secretaría de Gobernación (Segob) y factureras, acusado de delincuencia organizada y se presentó la solicitud el 4 de diciembre de 2025, sin embargo, fue negada por no ser un delito violento.

"Se negó por no ser un delito violento para que ustedes sepan que también es incluso normal que una solicitud de detención provisional se niegue y se requiera al Estado requirente presentar una solicitud formal", precisó el funcionario frente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, nombró a Rafael "N" y Elías "N", por el caso Infonavit, acusados por delincuencia organizada y solicitados por México el 1 de octubre de 2025. Estados Unidos solicitó una petición formal por no ser delito violento ni considerarse a los acusados como un riesgo para la sociedad.

Velasco Álvarez indicó que cada país, conforme a su legislación, realiza un análisis de cada solicitud de detención provisional, más no un análisis del Tratado Bilateral como si "existiera un vacío legal, como han sugerido algunas personas", expresó al nombrar el caso de José Ulises "N", acusado por participar en el caso Ayotzinapa, Guerrero, así como Pablo "N", de quienes Estados Unidos requirió información adicional.

"Es una práctica común entre los dos países, que los dos países hacemos un análisis exhaustivo de las solicitudes de extradición, de las solicitudes de detención provisional y pueden ver que además tiene un fundamento legal clarísimo", señaló esta mañana.

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Al destacar los 269 requerimientos de extradición, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió que ninguno se ha entregado.

"Hay casos gravísimos para México; factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México.

"¿Qué pide siempre México? Reciprocidad ¿Por qué no han entregado a ninguno si son casos relevantes si hay reciprocidad?", externó la titular del Ejecutivo federal.