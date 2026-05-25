SSPC advierte de fraudes digitales en Hot Sale

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Ante el inicio del Hot Sale, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, advirtió que el principal riesgo para los compradores no está en los cajeros automáticos, sino en las estafas digitales y páginas falsas que circulan durante las temporadas de descuentos en línea.

El funcionario señaló que la Policía Cibernética de la corporación mantiene monitoreo constante para detectar sitios apócrifos que aparentan ser tiendas oficiales, con el objetivo de alertar a la población a través de redes sociales y canales institucionales.

Entre las principales recomendaciones, pidió verificar que las páginas donde se realizan compras cuenten con el protocolo "HTTPS" en el enlace de acceso, además de desconfiar de ofertas con precios demasiado bajos en comparación con el mercado.

Villa Gutiérrez advirtió que muchos fraudes aprovechan promociones irreales para enganchar a las víctimas. "Cuando el producto es barato, el producto vienes siendo tú", comentó.

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Indicó además que la ciudadanía puede presentar denuncias o solicitar orientación directamente a través de la página oficial de la Secretaría y con apoyo de la Policía Cibernética ante cualquier situación sospechosa.

El secretario informó que recientemente han detectado al menos cinco páginas falsas vinculadas con fraudes digitales. Explicó que durante el periodo vacacional se identificaron varios casos relacionados con supuestas rentas de casas ofertadas a precios muy por debajo de su valor real.