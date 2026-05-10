SSPC capitalina planea incorporar 200 policías antes de junio

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina prevé incorporar una nueva generación de elementos policiales a partir del próximo 15 de junio, como parte de la estrategia de fortalecimiento operativo y certificación de la corporación municipal.

El titular de la dependencia, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que actualmente cerca de 400 personas han entregado documentación para ingresar a la Academia Municipal, aunque precisó que todavía deberán pasar por los filtros correspondientes relacionados con exámenes de control y confianza.

Explicó que la intención de la corporación es que la siguiente generación concluya con alrededor de 200 nuevos elementos ya formados y listos para incorporarse a las labores de seguridad pública en la ciudad, en medio de la necesidad de reforzar la presencia policial en distintos sectores de la capital.

Villa Gutiérrez sostuvo que esta incorporación forma parte de una de las inversiones más importantes que actualmente realiza el Ayuntamiento capitalino en materia de seguridad, particularmente en el fortalecimiento del estado de fuerza y la profesionalización policial.

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Además, señaló que la corporación mantiene metas anuales relacionadas con certificaciones y controles internos. Indicó que actualmente la SSPC capitalina se encuentra en un 87 por ciento de cumplimiento en materia de evaluaciones y exámenes de control de confianza, aunque estimó que durante este 2026 podrían alcanzar el 100 por ciento de certificación del personal operativo.