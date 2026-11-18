SSPC desactivó 60 páginas apócrifas
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El Buen Fin concluyó sin denuncias por robos ni afectaciones económicas relacionadas con fraudes cibernéticos en la capital potosina, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, quien informó que la Policía Cibernética logró detectar y desactivar 60 páginas apócrifas que ofrecían productos a precios considerablemente bajos para engañar a compradores.
El funcionario explicó que los sitios fraudulentos circulaban en redes sociales y utilizaban ofertas con costos aparentemente atractivos para atraer a usuarios y obtener beneficios económicos mediante engaños. Sin embargo, señaló que las páginas fueron dadas de baja antes de que se registraran afectaciones a los consumidores.
Villa Gutiérrez indicó que, como parte del operativo de seguridad por el Buen Fin, elementos municipales mantuvieron presencia en centros comerciales y realizaron labores de proximidad, principalmente para orientar a los compradores sobre medidas preventivas al adquirir productos por internet y evitar que fueran víctimas de fraudes.
Respecto a la incidencia delictiva durante el periodo de descuentos, sostuvo que las actividades comerciales transcurrieron sin incidentes relevantes y afirmó que tampoco recibieron denuncias por robos en el Centro Histórico, pese a la concentración de compradores en establecimientos y plazas comerciales.
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