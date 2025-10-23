SSPC investiga supuesto rapto en Pozos

Desde el pasado lunes, corporaciones de seguridad pública se movilizan para dar seguimiento a una denuncia reportada al número de emergencia 911, consistente en la privación de la libertad de una mujer en la cabecera municipal de Villa de Pozos.

Así lo confirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, quien complementó que el reporte

también fue recibido por los enlaces policiales asignados al municipio poceño.

Señaló que, de forma inmediata, se instruyó al jefe de área de la Guardia Civil Estatal (GCE) y al director de la policía municipal, por lo cual, procedieron a presentarse en el lugar de los hechos.

Una vez en el lugar, se obtuvieron algunos datos preliminares. sin embargo, hasta el momento no se ha podido confirmar sí efectivamente alguna mujer fue privada de su libertad, subrayó.

Manifestó que se revisaron algunas cámaras de domicilios particulares y se trató de obtener testimonios de personas que hayan visto algo, sin embargo, no hubo resultados favorables.

“Mantenemos la alerta sobre esa situación si hubiera información que surgiera para darle seguimiento, pues estamos atentos a ese tema”, remató Juárez Hernández.